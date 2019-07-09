Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç?

Fenerbahçe Kulübü gece yaptığı açıklama ile Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır'ı transfer ettiğini açıkladı. Kulüp "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler diliyoruz." diye belirtti.

Bu gelişme sonrası Altay Bayındır hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır, 1998 yılında Bursa'da doğdu. İlk profesyonel maçına 24 Nisan 2016'da takımının 2. Lig'de mücadele ettiği sezonda çıkmıştı. 2016 - 2017 sezonunda 1 maç, Ankaragücü'nün 1. Lig'de oynadığı 2017 - 2018 sezonunda da 9 maç Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

Altay Bayındır, Süper Lig'de 2018- 2019 sezonuna kulübünde başladı. Bu sezon ilk maçı 14. haftada Çaykur Rizespor oldu. O günden beri kaleyi başkasına bırakmayan genç yetenek Bursaspor altyapısından Ankaragücü altyapısına geldi.

Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Altay, Türkiye'nin U20 ve U21 takımlarında boy gösterdi.

Piyasa değeri 250 bin Euro olarak görülen Altay Bayındır bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 kez Ankaragücü formasını giydi. Bu süreçte 2 kez sarı kart gördü.