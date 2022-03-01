Futbol Altay Bayındır'dan anlamlı 'savaş' fotoğrafı

Altay Bayındır'dan anlamlı 'savaş' fotoğrafı

Futbol

Altay Bayındır'dan anlamlı 'savaş' fotoğrafı

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, dün oynanan Kasımpaşa maçında adeta yıldızlaşmış ve takımına galibiyeti getirmişti. Rakip takım teknik direktörü Zeki Uğurlu bile "Altay Bayındır'ı kutlarım" diyerek sarı lacivertli kaleciye hakkını teslim etmişti. Altay ise yaptığı paylaşımda yıldızlaştığı maç yerine Ukrayna'daki mağdur halka dikkat çekti.

01 Mart 2022, Salı 13:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe'nin saha içinde olduğu kadar saha dışında da yıldızlaşan kalecisi Altay Bayındır'dan anlamlı Ukrayna paylaşımı geldi. İşte Altay'ın paylaşımında kullandığı sözler:

Bir galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras bu hayat. Savaşa hayır.


https://www.instagram.com/p/CajlD0dMKde/


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe iki tecrübeli isimle yollarını ayırıyor! Mesut Özil kalacak mı? Berisha sıkıntısı...