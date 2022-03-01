Altay Bayındır'dan anlamlı 'savaş' fotoğrafı
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, dün oynanan Kasımpaşa maçında adeta yıldızlaşmış ve takımına galibiyeti getirmişti. Rakip takım teknik direktörü Zeki Uğurlu bile "Altay Bayındır'ı kutlarım" diyerek sarı lacivertli kaleciye hakkını teslim etmişti. Altay ise yaptığı paylaşımda yıldızlaştığı maç yerine Ukrayna'daki mağdur halka dikkat çekti.
01 Mart 2022, Salı 13:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin saha içinde olduğu kadar saha dışında da yıldızlaşan kalecisi Altay Bayındır'dan anlamlı Ukrayna paylaşımı geldi. İşte Altay'ın paylaşımında kullandığı sözler:
Bir galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras bu hayat. Savaşa hayır.
https://www.instagram.com/p/CajlD0dMKde/
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