Futbol Altay, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti

Altay, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti

Futbol

Altay, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 27. haftasında Altay, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Goller Thaciano, Doğan (k.k.) ve Poko'dan geldi.

27 Şubat 2022, Pazar 16:06 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 27. haftasında Altay, Gaziantep FK'yı konuk etti. Zorlu maçta kazanan, alt sıralardan kurtulmak isteyen Altay oldu. Altay rakibini 3-2 yendi. İzmir ekibi bu sonuçla 25 puana ulaştı. 

Gaziantep FK ise 36 puanda kaldı. 

Altay'ın golleri Thaciano, Doğan (k.k.) ve Poko'dan gelirken Gaziantep'te Maxim iki gol attı.

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