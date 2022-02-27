Süper Lig'in 27. haftasında Altay, Gaziantep FK'yı konuk etti. Zorlu maçta kazanan, alt sıralardan kurtulmak isteyen Altay oldu. Altay rakibini 3-2 yendi. İzmir ekibi bu sonuçla 25 puana ulaştı.

Gaziantep FK ise 36 puanda kaldı.

Altay'ın golleri Thaciano, Doğan (k.k.) ve Poko'dan gelirken Gaziantep'te Maxim iki gol attı.