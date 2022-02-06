Futbol Altay, Göztepe derbisini kazandı, 16 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Altay, Göztepe derbisini kazandı, 16 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Futbol

Altay, Göztepe derbisini kazandı, 16 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Altay, deplasmanda oynadığı Göztepe derbisini kazanarak Süper Lig’deki 16 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

06 Şubat 2022, Pazar 21:20 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Altay, İzmir derbisinde Göztepe’ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi Deniz Kadah’ın 42. dakikadaki penaltı golü ve Thaciano’nun 49. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı.

Ligdeki son galibiyetini 7. haftada konuk ettiği Beşiktaş’a karşı 2-1’lik skorla alan Altay, bu maçtan sonra oynadığı 16 maçta kazanamamıştı. Siyah-beyazlılar bu kötü serisinde 3 beraberlik alırken, 15 kez de sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Son olarak 24 Eylül 2021 tarihinde 3 puan alan Altay, Göztepe karşısında kazanarak 136 gün sonra galibiyet hasretine son vermiş oldu.

İZMİR (İHA)

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