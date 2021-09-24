Altay zor durumdaki Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacak
Süper Lig'de bu akşam Altay, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Beşiktaş'ta tam 11 eksik var ve bu eksiklerden 10'u sakatlık dolayısıyla kadroda yok.
24 Eylül 2021, Cuma 12:05 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi takım dağıldı. 10 sakat 1 de cezalısı olan Sergen Yalçın, altyapıdan 3 oyuncuyu İzmir'e götürecek.
Mustafa Denizli yönetimindeki Altay ise lige iyi başladı ve zor durumdaki Beşiktaş'ı da gözüne kestirdi. Denizli, eski öğrencisi Sergen Yalçın'a rakip olacak. Tecrübeli hoca 2008-2009 sezonunda başında yer aldığı Beşiktaş'ı hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyon yapmıştı.
Beşiktaş'ın eksikleri şöyle:
- Rosier (Cezalı)
- Montero
- Vida
- Batshuayi
- Ghezzal
- Alex Teixeira
- N'Koudou
- Necip Uysal
- Mehmet Topal
- Cyle Larin
- Welinton
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