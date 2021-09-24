Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi takım dağıldı. 10 sakat 1 de cezalısı olan Sergen Yalçın, altyapıdan 3 oyuncuyu İzmir'e götürecek.

Mustafa Denizli yönetimindeki Altay ise lige iyi başladı ve zor durumdaki Beşiktaş'ı da gözüne kestirdi. Denizli, eski öğrencisi Sergen Yalçın'a rakip olacak. Tecrübeli hoca 2008-2009 sezonunda başında yer aldığı Beşiktaş'ı hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyon yapmıştı.

Beşiktaş'ın eksikleri şöyle: