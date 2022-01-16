Altay'da kötü gidiş sürüyor: Altay: 0 - Alanyaspor: 2
Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Altay deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı. Altay, Mustafa Denizli'nin istifası sonrası kaybetmeye devam etti.
16 Ocak 2022, Pazar 15:51 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor.
Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran ve Mert Nobre'yi takımın başına getiren Altay İzmir'de Aytemiz Alanyaspor 2-0 yenildi.
Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 26. dakikada Emre Akbaba ve 81'de Oğuz Aydın attı. Bu sonuçla Akdeniz ekibi puanını 32'ye yükseltirken, 14 haftadır kazanamayan siyah-beyazlı takım 18 puanda kaldı.
Altay Süper Lig'de en son 24 Eylül 2021'de Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti.
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