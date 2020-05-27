Altcoin almak için bu dönem iyi bir zaman mı?

Kripto para yönetim firması Grayscale, kısa süre önce kurumsal paranın en büyük kripto para birimine aktığını belirtiyor. Son verilere göre, Grayscale’in lider kripto para Bitcoin’e yönelik yatırım ürünü olan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) için talep artışını yaşanıyor. XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum Classic, Stellar Lumens, Zcash ve Horizen’i kapsayan tüm ürünlerinde Grayscale, yılın ilk çeyreğinde toplam 503,7 milyon dolar giriş bildirdi.

Buna ek olarak son 2 aydır küresel ekonomik sıkıntılardan ötürü Bitcoin ve Altcoin fiyatlarında ciddi belirsizlikler vardı. Bitcoin fiyatları yükseliş trendine girdi, ama Altcoinler konusunda herkesin kafası karışık. Biz de bu videomuzda “Altcoin almak için iyi bir zaman mı?” konusuna değindik.

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