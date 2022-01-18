Yemek Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Gaziantep yöresine ait meşhur altı ezmeli kebap tarifi, evde de yapabileceğiniz şahane lezzetlerden birisi. Peki, altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Görüntüsüyle ayrı lezzetiyle ayrı iştahları kabartan altı ezmeli kebap tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

18 Ocak 2022, Salı 10:28 Son Güncelleme:
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Evde kebap yapmak isteyenler için altı ezmeli kebap tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız altı ezmeli kebap tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası, gerekli malzemeler

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ

Altı ezmeli kebap malzemeler

  • 1 kilo yağlı kıyma
  • 6 tane domates
  • 10 tane arpacık soğan
  • 8 tane yeşil biber acı
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 paket karbonat
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı yağ
  • Yarım çay bardağı su

ALTI EZMELİ KEBAP YAPILIŞI

  • Öncelikle kıymayı bir kaba alın bir tutam tuz ekliyoruz.
  • Daha sonra bir güzel yoğuruyoruz.
  • İnce hamur gibi özleşinceye kadar.
  • Daha sonra kıyma için şişler oluyor, onları kullanacaksanız bir kasenin içine karbonatları dökün, üzerine yarım çay bardağı su ekleyin.
  • Daha sonra elinizi karbonatlı suyla ıslatıp kıymadan bir tutam alarak şişe dizin.
  • Bir güzle bastıra bastıra arada elinizi karbonatlı suya batırın dağılmamasını engelliyor.
  • Kıymanız bitinceye denk aynı işlemi devam edin.
  • Ondan sonra mangalda pişirin.
  • Aynı zamanda domates, biber, soğanları mangalda közleyin.
  • Ondan sonra pişen domatesleri soyun.
  • Bardak yardımıyla ezin. Üzerine yağ ve tuz ekleyip karıştırın.
  • Ardından sunum tepsisinin altına yayın daha sonra soğan biberleri soyun onları da tepsiye alın.
  • Ortalarına pişen kıyma kebaplarını dizin.
  • Üzerine doğradığınız maydanozları serpin
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