Türkiye Altı saat sonra söndürüldü

Altı saat sonra söndürüldü

Türkiye

Altı saat sonra söndürüldü

Manisa’nın Demirci ilçesinde, bir tarlada anızların yakılması sırasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 6 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 13 hektarlık alandaki ağaçların zarar gördüğü öğrenildi.

02 Temmuz 2021, Cuma 23:11 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Demirci ilçesine bağlı İcikler Mahallesi´ndeki bir tarlada çıktı. Ormanlık alana yakın tarlada yakılan anızların neden olduğu yangına; 1 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. İlk belirlemelere göre 13 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, helikopter ile yanan bölgede incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz´e, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da eşlik etti.

DHA

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