Altı saat sonra söndürüldü

Yangın, saat 15.00 sıralarında Demirci ilçesine bağlı İcikler Mahallesi´ndeki bir tarlada çıktı. Ormanlık alana yakın tarlada yakılan anızların neden olduğu yangına; 1 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. İlk belirlemelere göre 13 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, helikopter ile yanan bölgede incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz´e, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da eşlik etti.

DHA