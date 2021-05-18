Gram altın tarihi zirveye yürüyor. Riskten kaçınma aracı olarak dikkat çeken altın konusunda yatırımcılar “Altın düşecek mi”, “Altın yükselecek mi”, “Gram altın 500 lirayı aşar mı” gibi sorularına yanıt ararken altın 500 lirayı aştı. Doların diğer para birimleri karşısında güç kaybetmesi ile birlikte güçlenen ons altın 1875 dolar direncinden geri döndü. Ons altın fiyatlarındaki gerilemeye sebep olarak ABD 10 yıllık tahvil faizi getirilerinin yüzde 1.65'e yükselmesi etkili oldu. Uluslararası piyasalarda saat 08:50 itibariyle ons altın 1870 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1865 dolar, en yüksek de 1873 dolar seviyesini gördü. Altın analistleri, altın destekli borsa yatırım fonlarının toparlanmaya başlamalarının yukarı harekette etkili olduğunu, doların zayıflamaya devam etmesi halinde ons altın fiyatlarının 1875 dolar direncini aşabileceğini ifade etti. Analistler ayrıca ons altın fiyatının 1875 dolar/ons direncini kıramaması halinde ise 1847-1830 dolar/ons aralığına bir geri çekilme olabileceği belirtiliyor.

GRAM ALTIN 500 LİRA SEVİYESİNDE

Ons altında güçlenme yaşansa da iç piyasada dolar kurundaki gerileme gram altın fiyatlarını baskılamaya başladı. Bir süredir güçlü yükseliş gerçekleştiren gram altın 500 lira bandında hareket ediyor.

"ONS 2000 DOLAR ÜZERİNDE TARİHİ ZİRVESİNİ AŞABİLİR"

Yurt içinde gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar/TL'deki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, yatırımcılar için kritik gram altın ve ons altın değerlendirmesinde bulundu. Altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulunan Paksoy, "Ons altın en sonunda 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Altın için yukarı yönlü bir hareket bekleniyordu. Nitekim 1800 dolar bandını kırdı. Şimdi ons altında hareketin devamı için 1875-1900 dolar seviyesi geçilirse, hareket 2000 üzerine hareket olabilir" dedi.Ons altın Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesiyle tarihi zirvesini yapmıştı. 1800-1750 destek seviyesi kırılırsa, 1670 bandına yönelme olabileceğe dikkat çeken Paksoy, "Ons altın eğer 1970 doları geçerse 2000 dolarda durmaz. Önce 2050-2080'ler ve devamında hareket aşabilir" Gram altın için hem dolar/TL ve ons tarafından esen rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Paksoy, "Biri aşağı gelse de diğer yukarı çıktığından dengelenme oluyor. Kısa vadeli alım-satım stratejisine göre 'gram altın için 400 TL civarında alım, 450-500 e çıktıkça satım' olduğunu söyledik" dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARI ORTA-UZUN VADEDE 600 TL'Yİ AŞABİLİR"

490-515 TL seviyelerinin gram altın için muhtemel kısa vadeli satış yerleri olduğunu ifade eden uzman isim, "Ancak benim orta ve uzun vadede hedeflerim 575-600'lere hatta üzerine kadar taşabilen bir grafik olacağı bize gösteriyor. Demek ki altın fiyatları için geri çekilmeler alım fırsatı" dedi. Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 498,95 TL'den yapmış olan gram altın, bugün 500 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Önceki kapanışımı 3.268,00 TL'den yapmış olan cumhuriyet altını 3.168,00 TL alış ve 3.273,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.640,00 TL'den yapan yarım altın, 18 Mayıs sabahında 1.584,00 TL alış ve 1.643,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 820,00 TL'den yapan çeyrek altın ise bugün 797,00 TL alış ve 821,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

600 LİRA SÜRPRİZ OLMAZ

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu. Memiş, "Bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı" ifadesini kullandı. Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre fiyatlardaki yükselişi yorumlayan uzmanlar, yatırımcılara alım için uyarıda bulundu. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Aşı iyimserliği, kısıtlamaların azalması, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan agresif yükselişler, altının ons fiyatının 1.920 dolar seviyesinden 1.767 dolar seviyesine gerilemesine neden oldu. Diğer yandan küresel piyasalarda yatırımcı, şirket ve kurumların emtia satarak kripto para piyasalarına geçmeleri, düşüşlerde etkili oldu" dedi. Yılın ilk çeyreğinde 178 tonluk çıkışların olduğunu, 85 ton altının ise satılarak kripto paralara kaydığını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde ülkelerin altın satışları oldukça dikkat çekiciydi. 2021 yılının ilk çeyreğinden en çok altın satan ülke sıralaması şöyle: Türkiye - 31.5 ton, Filipinler - 24.9 ton, BAE - 6.7 ton. Rakamlardan da görüleceği gibi altın yılın ilk çeyreğinde talep görmedi. Ancak aşılamada ivme kaybı, vaka sayılarının artması, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin aşağı yönlü normalleşmesi, kripto para piyasasında sert düşüşlerin görülmesi gibi nedenler, altın fiyatlarının tekrar yükselişine neden oldu."

Yaşanan gelişmelerin ardından altının ons fiyatının 1.845 dolar, gram fiyatının ise 500 liranın üzerine çıktığını belirten Memiş, "Altın fiyatları mayıs ayına değer artışlarıyla başladı. Mayıs ayının ilk işlem gününde altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü gördük. Altının ons fiyatı 1.766 dolar seviyesinden 1.845 dolar seviyesine, altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden 502 lira seviyesine yükseldi" diye konuştu.

YÜKSELİŞ SÜRECEK

Altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getiren Memiş, "Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum" dedi.Haziran ayında hem altının ons hem de gram fiyatında yeni zirveler göreceklerini öngördüğünü de sözlerine ekleyen Memiş, şu şekilde konuştu:"Altının gram fiyatı, hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL kurundan destek görerek yükseleceğini düşünüyorum. Altının ons fiyatı ise jeopolitik risklerden ve kripto para piyasasından dönen nakitler ile talep görebilir. mayıs ve haziranda hem banka altın mevduatlarında hem de düğün sezonundan dolayı fiziki tarafta fiziki altın taleplerin artacağını öngörüyorum. Mayıs ayının yarısından sonra altın, gümüş, bakır, platin, paladyum gibi değerli metallerde yükseliş trendinin süreceğini düşünüyorum." Haziranda altının ons fiyatının 1.960 dolar, altının gram fiyatının ise 560 liraya kadar yükselebileceğine de işaret eden Memiş, "Tabii döviz kurlarındaki gelişmelerle bu oran daha da yukarı taşınabilir. Yani bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı" ifadesini kullandı.