Altın alacaklar dikkat! Gram altın kaç lira oldu?

Değerli metal mevcut performansı ile günü tamamlarsa üst üste ikinci haftayı da düşüşle tamamlamış olacak. Sabah saatleri itibarıyla ons altın 1755 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Yurt içinde ise yakından takip edilen gram altın haftanın son gününde 480 liranın üzerinde. Çeyrek altın ise güne 802 liradan, Cumhuriyet altını da 3 bin 263 liradan başladı.

KİLOGRAM FİYATI YÜKSELDİ

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 120 lirayı, en yüksek ise 486 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 482 bin 120 liradan tamamladı.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Ons altında 1680 bölgesinden gelişen tepki alımları 1760 direnç bandı ile sınırlı kalmaya devam ediyor. Ons altın dün bu direnç bölgesinin hemen altında hafif alıcılı seyretti. Ons altının bu bölge üstüne yükselmesi halinde 1795 ve 1834 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1720 ve 1680 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takibimizde kalmaya devam ediyor. Destekler: 1720-1680-1630 Dirençler: 1760-1795-1834"