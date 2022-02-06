Altın bu hafta kazandırdı! Gram altın ne kadar? Altın fiyatları...

Güvenli liman altın bu hafta yatırımcısına kazandırdı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında agresif bir faiz artışına gitmeyeceği piyasalarda fiyatlanırken, bu durum ons altını pozitif etkiledi. Öte yandan cuma günü ABD’de istihdam rakamları açıklandı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen kritik veri sonrası altın fiyatları hareketlendi. İşte detaylar…

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen kritik gelişmelerle birlikte yön bulmaya devam ediyor. Ocak ayının son haftasında Fed’in faiz kararını açıklaması ve piyasalara şahin mesajlar vermesiyle birlikte dolar küresel çapta güç kazanırken, altın fiyatları aşağı yönlü hareket izlemişti.

ALTIN, DOLAR KARŞISINDA POZİTİF SEYİR İZLEDİ

Bu hafta ise piyasalarda Fed’in mart ayında agresif bir faiz artışına gitmeyeceği fiyatlandı. Dolar endeksi 1.5 yılın zirve seviyesini gördükten sonra düşüşe geçti. Doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle birlikte altında pozitif bir seyir izlendi.

Ons altın haftaya 1792 dolardan başladı. Genel olarak pozitif bir seyir izleyen ons altın, cuma günü ABD tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanmasından önce 1815 dolara kadar çıkarak haftalık bazda en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD’DE İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı altın yatırımcılarının merakla beklediği tarım dışı istihdam verisini açıkladı. Tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin kişi yükseldi. Piyasa tahmini ise istihdamın 150 bin kişi artacağı şeklindeydi.

Ocak ayında işsizlik ise 0.1 puan yükselerek yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa öngörüsü ise işsizlik oranının yüzde 3.9’da kalacağı yönündeydi.

ONS ALTIN YÜZDE 1.3 DEĞER KAZANDI

ABD’de kritik verinin açıklanmasının ardından ons altın 1815 dolar seviyesinden 1792 dolara kadar geri çekildi. Gün içerisindeki dip seviyeyi gördükten sonra ons altın toparlanma kaydederek 1808 dolardan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 1.3 oranında değer kazandı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatları ne kadar?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurundaki hareketlerle bu hafta primli bir seyir izledi.

Pazartesi gününe 779 liradan başlayan gram altın, cuma günü 792 lira seviyesine kadar yükseldi ve 788 lira seviyesinde kapandı. Gram altın bu hafta yatırımcısına yüzde 0.8 oranında kazandırdı.



