Altın değer kaybetmeye devam ediyor, çeyrek altın kaç lira oldu?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 kayıpla 455,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,88 azalışla 3.023,00 liraya geriledi. Geçen hafta 768,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 739,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,88 değer kazanarak 7,6410 liraya yükselirken, avro yüzde 0,99 azalışla 8,8760 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,60 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,67 ile hisse senedi fonları oldu.

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından dün hazırlanan raporda, "Ons altın üzerindeki baskı artarak sürüyor. Belirgin şekilde güç kazanan dolar endeksinin son iki ayın en yüksek seviyesi olan 94,5’e yaklaşması kaçınılmaz olarak değerli metallerin baskı altında kalmasına neden oluyor.

Kaldı ki, Fed Başkanı Powell ve Merkez Bankası’nın diğer yetkililerinin ekonomideki toparlanmayı desteklemek için daha fazla mali teşvik gerektiğine vurgu yapmalarına karşın Kongre’de odak noktasının Ginsberg’in boş kalan koltuğunu doldurmaya kayması nedeniyle kısa vadede mali desteğe ilişkin iyimser bir haber görmemiz çok kolay görünmüyor. Bu durum daha fazla likidite artışını engellediği için altın açısından da negatif bir tablo ortaya koyuyor. Teknik açıdan bakıldığında ise 1870 doların altındaki rakamların kısa vadeli görünümü bozduğunu düşünüyoruz. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda bir sonraki destek noktası olan 1840 doların üzerinde ne derece güçlü kalınabildiğini izleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Çeyrek altının satış fiyatı 750 lira seviyesinde işlem görürken, 740 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.497 liradan işlem görürken, 1.476 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.985 liradan işlem görürken, 2.953 liradan geri alınıyor.







