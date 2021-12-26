Altın değerinde puan! Fenerbahçe 3 maç sonra kazandı

Süper Lig’in 19. ve ilk yarının son haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı-lacivertliler rakibini Novak ve Pelkas’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 maçın ardından kazandı.









Fenerbahçe, ligin 15. haftasında son olarak Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etmiş, Gaziantep’e 3-2 mağlup olmuş, Beşiktaş ile 2-2, Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı.

İSTANBUL (İHA)



