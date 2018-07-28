'Altın elbiseli adam' mezarı başında anıldı

Beşiktaş Fulya’da toplanan çok sayıda motosiklet sürücüsü, buradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanarak Çengelköy Mezarlığı’na geldi. Bayoğlu’nun mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

"28 Temmuz itibarıyla onu kaybedeli bir yıl üç gün oldu. Aslında sanki on sene, yirmi sene dillendiremeyeceğimiz kadar uzun bir süre olmuş gibi geldi. Çok şey öğretti bize, çok büyük bir misyon yükledi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE KORUNAĞIMIZ YOK'

Bizler de o misyonla birlikte insanlara nasıl motosiklet kullanılması gerektiğini, neler yapılması ve neler yapılmaması gerektiğini anlatacağız. Bütün insanları onun gibi bilinçlendirmeye çalışacağız.

Buradan bütün motosiklet kullanıcılarına, bütün araç kullanıcılarına ’Lütfen motosikletimizi fark edin’ sloganımızı hatırlatmak istiyorum. Ne olursa olsun bizler kaportasız bir durumda gidiyoruz.

Hiçbir şekilde korunağımız yok, ne olursa olsun lütfen aynalarınıza bakın ve bize yer açın. Bu trafikte biz de varız, sadece siz yoksunuz. Lütfen bizi görün."

Törene, Barkın Bayoğlu’nun babası Remzi Bayoğlu, halası Funda Bayoğlu, motosiklet sürücüsü arkadaşları ve sevenleri katıldı.

AA