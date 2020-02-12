Altın fırsat

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, ekonomileri de ciddi anlamda tehdit ediyor. IMF ve ING’nin birlikte yaptığı bir araştırmaya göre; koronavirüs olayının tek yarayacağı ülke ise Türkiye. Her kıtadan 25 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre; bu durumdan 24 ülke eksi yönde etkilenirken, bu durum Türkiye’nin 2020 büyümesine yüzde 0.10 olumlu yansıyacak.

2 trilyon el değiştirecek

Mayısa kadar Çin’den kaynaklı 2 trilyon dolarlık ticaret akışı el değiştirecek. Çin’den tedariğini sağlayamayan çeşitli ülkelerden firmalar, Türkiye’ye yönelmeye başladı. Mobilyadan porselen, kruvaziyer turizminden tekstile kadar pek çok sektörle yeni bağlantılar kuruluyor. Bunlardan birisi de mücevher sektörü.

Yabancılar sıraya girdi

Türkiye’ye yönelecek talebi sektörün karşılayabilecek durumda olduğunu belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, “4-8 Mart’ta Hong Kong’da yapılacak önemli bir mücevher fuarı ertelendi. Türkiye’de mücevher fuarı ise 19-22 Mart’ta olacak. Yabancılar gelmek için sıraya girdiler. Amerikan mücevher devi Signet, İtalya ve Hong Kong’tan alım yapardı. Bu yıl ilk defa fuara katılmak üzere Türkiye’ye geliyor. Yine Rusya’dan da büyük bir şirket fuara katılıyor” dedi.

Hızlı teslimat avantajı

Artacak olası talebe en hızlı karşılık verebilecek iki ülke olduğuna dikkat çeken Mustafa Kamar, “Biri Türkiye, diğeri de İtalya. Ana alıcılar, hız ve kalite konusunda çok hassastır. Ürünü görüp hemen almaları gerekir. Türkiye de bu ihtiyacı her anlamda çok rahat karşılayabilecek bir ülke. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Reklam ve tanıtım bütçesini artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bakanlıkta toplantı

Türkiye’nin ihracatçı sektörlerinin, Çin’den kaçan siparişlerin Türkiye’ye yönelmesi potansiyelini değerlendirebilmeleri için Ticaret Bakanlığı da harekete geçmiş durumda. Bu konuda neler yapılabileceğinin konuşulması için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki 64 birlik başkanının, 19 Şubat Çarşamba günü Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Rotayı çevirdiler

Hafta sonu İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen uluslararası iç giyim fuarı LİNEXPO, bir çok ülkeye ev sahipliği yaptı. DOREMİ iç giyimin sahibi Mustafa Çarşıbaşı, “Çin’de ortaya çıkan salgından sonra uluslararası piyasa çok daha fazla hareketlendi. LİNEXPO bu hareketliliği birebir yaşama fırsatınını bize sundu. Çok başarılı geçen fuar, dünyaca tanınan iç giyim markalarının üretim rotalarını Türkiye’ye çevirdiklerini gösteriyor” dedi.

Gülten UĞURLU