Altın fiyatı için flaş tahmin 600 lira! Ünlü yatırımcı uyardı...

Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü yaptığı konuşma sonrasında dolarda küresel çapta düşüş eğilimi gerçekleşti. Bundan dolayı altına olan talepte de artış yaşandı.

Ons altın fiyatları bu sabah 1816 dolara kadar yükseliş kaydetti. Saat 08:06 itibariyle 1815 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişe paralel olarak güç kazanmaya başladı. Güne 487 liradan başlayan gram altın en düşük 486.8 lira, en yüksek 489.3 lira seviyesini gördü.

Altında fiyatlar merak konusu iken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altına yönelik dikkat çeken bir tahmin geldi.

600 LİRAYI GÖRMESİ SÜRPRİZ DEĞİL

Altın piyasasında büyük manipülasyonların yaşandığını ve küresel finans baronlarının altın üzerinde baskı kurduğunu dile getirerek yatırımcılara satış yapmaması noktasında uyarıda bulunan Memiş, gram altında büyük yükselişlerin geleceğine vurgu yaparak, ''Gram altının orta vadede 600 lira bandını görmesi sürpriz olmaz.'' dedi.

AL SATTAN PARA KAZANMAK MÜMKÜN DEĞİL

Kısa vadeli tabloya bakılmaması noktasında altın yatırımcısını da uyaran Memiş, ''Al sattan para kazanmak mümkün olmayacak. Altın uzun vadede dolardan ve bütün kağıt paralardan fazla kazandıracaktır. Kısa vadeli fiyat hareketleri sizi yanıltmasın” diye konuştu.

ÜNLÜ YATIRIMCI MARK MOBİUS'TAN ALTIN UYARISI

ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius, corona virüs salgınıyla mücadele için uygulamaya geçirilen görülmemiş boyuttaki teşvikleri takiben kurlarda devalüasyon yaşanacağını, yatırımcıların portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altına ayırmaları gerektiğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre Mobius, para arzı dikkate alındığında önümüzdeki yıl küresel olarak kur devalüasyonunun oldukça önemli bir konu olarak gündeme geleceğini belirtti.

Altın konusunda pozitif yaklaşımıyla bilinen Mobius, "Hükümetlerin tüm altına el koyma tehlikesi olmaksızın hemen erişebileceğiniz fiziki altına sahip olmak çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.216,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: