Türkiye Altın fiyatları 01 Şubat 2022! Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları anlık...
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Altın fiyatları 01 Şubat 2022! Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları anlık...

Türkiye

Altın fiyatları 01 Şubat 2022! Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları anlık...

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? 01 Şubat 2022 Salı günü altın fiyatları ons altın nedeniyle yükseliş etkisi yaşıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında kayıp ne kadar? İşte altın fiyatları anlık..

01 Şubat 2022, Salı 11:58 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında kayıp ne kadar? İşte altın fiyatları anlık..

01 ŞUBAT 2022 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 768,87

Gram altın satış: 769,30

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.247,00

Çeyrek altın satış: 1.274,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.502,00

Yarım altın satış: 2.548,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 4.964,34

Tam altın satış: 5.062,96

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.144,00

Cumhuriyet altını satış: 5.222,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.122,00

Ata altın satış: 5.208,00

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