Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında kayıp ne kadar? İşte altın fiyatları anlık..

02 ŞUBAT 2022 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 777 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 774,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 776,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.281 lira, Cumhuriyet altını da 5.255 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.799 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.