1 Kasım 2021 Pazartesi tarihinde altın fiyatları ekonomi gündeminin ana başlıklarından birini oluşturuyor. Hafta içinde açıklanması beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarının son günlerde durgun bir seyir gösteren altın fiyatlarına nasıl bir etkide bulunacağı da merak oluşturuyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 1 Kasım 2021 altın fiyatları…

1 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 550,31 TL

Gram altın satış fiyatı: 550,41 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 873,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 899,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.746,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.810,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.477,52 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.545,83 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.490,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 3.606,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?