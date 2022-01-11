ALTIN FİYATLARI 11 OCAK! Bugün altın fiyatı ne kadar? Gram, Çeyrek, Tam ve 24 ayar altın fiyatları
Gram altın bugün yeniden 800 TL sınırını geçti. Aralık ayında yaşanan yükselişin ardından yaşanan düşüşle birlikte altın fiyatları anbean takip ediliyor. Yeni yılın ilk haftasına sakin giren altın piyasası ikinci haftada yavaş ama yukarı yönlü hareketine devam ediyor. İşte, 11 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları…
11 Ocak 2022, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları her dönemde olduğu gibi 11 Ocak 2022 sabahında da hem yatırıcıların hem de kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,10 oranında bir geri çekilme yaşarken, çeyrek altın yüzde 0,30 oranında değer kazandı. 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları da ufak çaplı bir yükseliş gösteriyor…
11 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 800,15 TL
- Gram altın satış fiyatı: 800,31 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.298,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.329,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.590,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.652,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.189,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.297,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 723,68 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 735,44 TL
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