Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına ilişkin yakın takip devam ediyor. Son zamanların en düşük seviyelerinde gezinen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken, altının onsu 13 Temmuz Salı sabahında 1.808,89 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ise hala 500 TL seviyesinin üzerinde çeyrek altın da 800 TL sınırından uzaklaştı. İşte, 13 Temmuz 2021 Salı gününe ait gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatları…

13 TEMMUZ 2021 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dün sabah yaşadığı değer kaybından sonra akşam saatlerinde toparlanmaya başladı. Bugün de güne iyi başlayan gram altın yüzde 0,19 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 502,36 TL, satış fiyatı 502,47 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, 13 Temmuz Salı sabahında yüzde 0,20 oranındaki yükselişin ardından 813,00 TL’den alınıp, 828,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın güne bir önceki günün seviyesinin üstünde başladı. Yüzde 0,18 oranında değer kazanan yarım altının alış fiyatı 1.627,00 TL, satış fiyatı ise 1.656,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın diğer altın türlerinin aksine güne yüzde 1,01 oranında bir değer kaybıyla başladı ve alış fiyatı 3.184,40 TL olurken, 3.247,12 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını diğer altın türleri yükselirken düşüş yaşadı. Yüzde 1,01’lik bir düşüşün ardından cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.300,00 TL, satış fiyatı ise 3.349,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın güne yukarı yönlü hareketle başladı. Yüzde 0,13 oranında değer kazanan a4 ayar altının alış fiyatı 275,27 TL, satış fiyatı da 330,32 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın 13 Temmuz Salı sabahında değer kaybı yaşıyor ve 363,56 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?