15 Ekim altın fiyatları sabah saatlerinde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ons altın sabah saatlerinde yüzde 0,16 oranında düşüş yaşayarak, 1.792,00 dolar seviyesine gerilerken, gram altın yüzde 0,09, çeyrek altın ise yüzde 0,23 oranında bir düşüş gözlendi. Son iki günde yaşanan yükselişin ardından yaşanan küçük çaplı düşüş ise gram altın ve çeyrek altını çok fazla etkilemedi. İşte 15 Ekim 2021 Cuma altın fiyatları…

15 EKİM 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın sabah saatlerinde yaşanan yüzde 0,09’luk düşüşün ardından 529,87 TL’den alınıp, 529,96 TL’den satılıyor. Gram altının dün sabahki satış fiyatı 526,54 TL idi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da güne değer kaybıyla başladı. Yüzde 0,23 oranındaki düşüşün ardından çeyrek altının alış fiyatı 853,00 TL, satış fiyatı ise 872,00 TL oldu. Çeyrek altın dün 867,00 TL’den satıldı.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gramı, sabah saatlerinde yüzde 0,03 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 477,18 TL, satış fiyatı ise 495,64 TL oldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı dün 492,68 TL’den işlem gördü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?