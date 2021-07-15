Altın fiyatları 15 Temmuz 2021! Altına dolar etkisi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Dolar kurundaki ani iniş çıkışlar altın türlerinin yönünü aşağı çevirdi. Ons altın fiyatınn etkisiyle altın fiyatları düşüş seyrini sürdürdü. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın fiyatları 15 Temmuz 2021...
15 Temmuz 2021, Perşembe 09:09 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları 15 Temmuz 2021 Perşembe günü ons altının etkisiyle hafif düşüş seyrini sürdürdü. Dolar kurundaki ani iniş çıkışlar ons altının düşüşünü ve iç piyasadaki altın türlerinin yönünü aşağı çevirdi. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 15 Temmuz 2021 tarihli altın fiyatları…
Haftanın dördüncü gününde altın yatırımcısı tarafından altın fiyatları takip edilmeye devam ediyor. Ons altının bin 826 dolara çıkmasıyla birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da bu oranlarda dengelendi. Peki, hangi altın türü ne kadar oldu?
15 TEMMUZ 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? 15 TEMMUZ 2021 GRAM ALTIN FİYATLARI
Geçtiğimiz haftalarda 500 lira barajını aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 504 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 15 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın ise bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 816 liradan geri alınıyor. 15 Temmuz’da çeyrek altının satış fiyatı ise 830 TL.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen cumhuriyet altını bugün 3 bin 261 liradan alınırken 3 bin 313 liradan da satışa sunuluyor.