Altın fiyatları düğün sezonunun en hareketli günlerinde oldukça hareketsiz bir seyir izliyor. Gram altın 500 TL’nin altında seyrederken, çeyrek altın da sık sık 800 TL seviyelerinin altına iniyor. 22 ayar bilezik ise özellikle son iki gündür kan kaybı yaşıyor. Peki, 22 ayar bilezik ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL? İşte 16 Ağustos 2021 altın fiyatları…

16 AĞUSTOS PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı haftanın ilk gününe değer kaybıyla başladı. Yüzde 0,27 oranında düşüş yaşayan gram altının alış fiyatı 486,14 TL satış fiyatı 486,35 TL oldu. Gram altının satış fiyatı dün 487,53 TL idi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın dün öğleden sonra yaşadığı değer kaybını bu sabahki yükselişle telafi etti ve alış fiyatı 792,00 TL satış fiyatı ise 805,00 TL oldu. Çeyrek altın dün 805,00 TL’den satılmıştı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, bugün yüzde 0,56 oranında yükseldi ve alış fiyatı 1.584,00 TL, satış fiyatı ise 1.609,00 TL oldu. Yarım altının satış fiyatı dün de 1.609,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altındaki değer artışı bu sabah yüzde 0,93 seviyelerinde gözlendi ve tam altının alış fiyatı 3.122,43 TL olurken, satış fiyatı ise 3.183,96 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını sabah saatlerinde yüzde 0,09 oranında yükseldi ve alış fiyatı 3.236,00 TL, satış fiyatı 3.285,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının fiyatı 16 Ağustos Pazartesi gününe yüzde 0,67 oranında değer kazanarak başladı ve sabah saatlerinde 267,05 TL’den alınıp 320,78 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altındaki değer artışı bu sabah yüzde 0,93 oranında gerçekleşti ve alış fiyatı 356,15 TL olurken, satış fiyatı 356,49 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?