Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları 17 Ocak Pazartesi sabahında yoğun şekilde araştırılıyor. Gram altın haftanın ilk gününe yüzde 0,35 oranında değer artışıyla başlarken, çeyrek altın yüzde 0,53 oranında düşüş yaşıyor. Yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları da aşağı yönlü hareketine devam ediyor…

17 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

TCMB 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından ocak ayı faiz kararını açıklayacak. Geçen ay yapılan toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine indirilmişti. Şimdi gözler yeni faiz kararında. Uzmanlar, Merkez Bankası PPK toplantısına dair tahminlerinde politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağı yönünde görüş bildiriyor.

Gram altının ise daha çok yurt gelişmelere bağlı olarak seyrettiği biliniyor ve geçen haftanın büyük bir bölümünde 800 lira seviyelerinde işlem gördükten sonra çarşamba günü dolar kurunun geri çekilmesi ve Türk lirasının değer kazanmasıyla 780 liraya kadar gerilemişti. Gram altının satış fiyatı yüzde 0,28 değer kaybıyla 794 TL’den haftayı kapatmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,35 yükselerek 792 TL’den başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 791,28 TL

TL Gram altın satış fiyatı: 791,44 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.285,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.300,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.570,00 TL

TL Yarım altın satış fiyatı: 2.603,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.249,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.328,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 719,20 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 724,26 TL



