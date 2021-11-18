Altın fiyatları 18 Kasım Perşembe... Saat 15:35 itibariyle gram altının alış fiyatı 653,03 lira satış fiyatı 653,16 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÖVİZ ETKİSİYLE REKOR KIRIYOR

Fed'in tahvil alımlarını azaltıp, faiz artırma hamlesi gerçekleştirmesi beklenirken küresel çapta enflasyon sorununun olması nedeniyle altına olan talep artıyor. İç piyasada döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle de altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

ÇWYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı olarak 1.038,46 liradan satış ile 1.062,51 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Gram Altın fiyatları güçlü performans göstererek yatırımcısına kazandırdı. Gram altın gün içinde 658.9 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaşmıştı.



