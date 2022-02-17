Altın fiyatları jeopolitik risklerden etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatları sabah erken saatlerde ivme kazanmaya başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin azalmaması, Koronavirüs salgınının yayılmasını sürdürmesi, küresel çapta enflasyon sorunu, Fed'in faizleri artırsa da reel faizin altında kalacağı beklentisi altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ons altın fiyatları sabah saatlerinde sert yükseliş hareketi gösterdi. 1876 dolara kadar çıkan ons altın böylece yeniden 8 ayın zirvesine ulaşmış oldu.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma belirsizlikleri devam ederken ABD tarafından, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği açıklaması geldi. Rusya'nın açıklamalarına güvenmeyen AB ve ABD, saldırı olması halinde işgalin kısa sürede tamamlanabileceği üzerinde duruyor. Ukrayna'nın mevcut askeri ve teçhizat gücüyle sadece savunma yapabilecek durumda olması nedeniyle de altın gerilim yaşıyor.

FED'İN FAİZ KARARI DA ÖNEMLİ

Fed'in faiz kararının altın fiyatlarına etkisi:

ABD Merkez Bankası Fed'in Mart ayında faiz artırımına gidecek olması altını düşürecek bir etken olurken savaş çanlarının çalması bu durumu ertelemiş halde. Fed'in faizi artırarak enflasyonu dizginleme politikası reel faizin altında oluşacak faiz artırımı ile pek mümkün görülmüyor. Bu nedenle altının faiz artırımını şimdiden fiyatladığı iddia ediliyor.

ENFLASYONİST ORTAMLARDA ALTINA OLAN TALEP ARTIYOR

Tüm ülkeler enflasyon sorunuyla karşılaşmaya devam ediyor. Başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere neredeyse sıfıra yakın olan enflasyonlar çift haneye koşmaya başladı. Enflasyonist ortamlarda ise altına olan talep artış yaşıyor.

ONS ALTIN BÜYÜK İVME KAZANDI

Ons altın fiyatı ne kadar?

Ons altın fiyatı saat 14:16 itibariyle alış 1.884,59 satış 1.884,98 olarak işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram Altın fiyatları da ons altına paralel olarak yükseliş hareketi gösteriyor.

Gram altın kaç TL?

Saat 14:04 itibarıyla gram altın alış 825,95 satış 826,10 liradan alıcı buluyor.

DOLAR VE EURO FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 13,5840 liradan alınan dolar 13,5860 liradan, 15,4230 liradan alınan euro ise 15,4250 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,62 liradan, euro ise 15,46 liradan satılmıştı.

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