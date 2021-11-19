Gram altın ve çeyrek altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararı öncesi ufak çaplı bir geri çekilme yaşasa da faizlerin düştüğünün açıklanmasının ardından kısa sürede toparlandı. Haftanın son iş gününde (19 Kasım Cuma) gram altın 665 TL, çeyrek altın ise 1091 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte, serbest piyasada altın fiyatları…

19 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 665,19 TL

Gram altın satış fiyatı: 665,32 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.054,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.091,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.107,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.177,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 4.225,43 TL

Tam altın satış fiyatı: 4.325,59 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.386,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.452,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?