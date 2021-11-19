Gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları 19 Kasım 2021
Altın fiyatları 19 Kasım 2021 Cuma sabahında yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Merkez Bankası’nın faizleri düşürme kararının ardından piyasalarda hızlı bir yükseliş gözlendi. Gram altın dün akşam saatlerinde 661 TL çeyrek altın ise 1051 TL seviyelerinde işlem görmüştü. Sabah saatlerinde ibre yine yeşili gösteriyor. Peki, Gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, 19 Kasım 2021 altın fiyatları…
19 Kasım 2021, Cuma 10:13 Son Güncelleme:
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Gram altın ve çeyrek altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararı öncesi ufak çaplı bir geri çekilme yaşasa da faizlerin düştüğünün açıklanmasının ardından kısa sürede toparlandı. Haftanın son iş gününde (19 Kasım Cuma) gram altın 665 TL, çeyrek altın ise 1091 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte, serbest piyasada altın fiyatları…
19 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 665,19 TL
- Gram altın satış fiyatı: 665,32 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.054,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.091,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.107,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.177,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.225,43 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.325,59 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.386,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.452,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 596,01 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 619,06 TL
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