Ekonomi Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları 19 Ocak 2022
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Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları 19 Ocak 2022

Ekonomi

Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları 19 Ocak 2022

Altın fiyatları, 19 Ocak 2022 Çarşamba sabahında ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler geçen hafta sonunda itibaren altın fiyatlarında geri çekilmeye neden olmuştu. 800 TL seviyelerinde işlem gören gram altın 790 TL seviyelerine geriledi. İşte, 19 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları…

19 Ocak 2022, Çarşamba 14:24 Son Güncelleme:
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Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları 19 Ocak Çarşamba gününde yatay seyirde devam ediyor. Yıl başından bu yana altın fiyatlarında çok büyük bir dalgalanma görünmezken, özellikle yurt içi gelişmelerden etkilenen gram altın fiyatlarının Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. İşte, 19 Ocak 2022 Çarşamba gününe ait altın fiyatlarında son durum…

19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 795,79 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 795,91 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.293,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.309,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.584,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.618,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.279,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.359,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

  • 22 ayar bilezik alış fiyatı: 724,48 TL
  • 22 ayar bilezik satış fiyatı: 727,93 TL

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 20 Ocak Perşembe günü toplanacak. Geçen ay 100 baz puan faiz indirimine giden TCMB’nin Ocak ayı politika faizini toplantının ardından saat 14.00 sularında açıklaması bekleniyor. 

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