Ekonomi 2 Kasım 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

2 Kasım 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Ekonomi

2 Kasım 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları 2 Kasım Salı sabahına yükselerek başladı. Gram altın yüzde 0,20, çeyrek altın ise yüzde 0,22 oranında değer kazanırken, 22 ayar bilezikte bu oran yüzde 0,19 oldu. İşte, 2 Kasım 2021 Salı altın fiyatları…

02 Kasım 2021, Salı 10:46 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Kasım ayının ilk gününde değer kaybeden altın, 2 Kasım Salı sabahına yeniden yükselmeye başladı. Geçtiğimiz hafta 565 TL seviyelerine ulaşan gram altın yaşadığı hızlı düşüşün ardından 550 TL seviyelerine ulaşırken, çeyrek altın hala 900 TL’nin altında. İşte, 2 Kasım 2021 Salı güncel altın fiyatları…

2 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 550,93 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 551,08 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 876,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 900,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 1.752,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 1.812,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 3.493,41 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 3.562,03 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.621,00 TL
  • Cumhuriyet satış fiyatı: 3.675,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 495,36 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 514,52 TL

 

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