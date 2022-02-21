Altının onsundaki 6 dolarlık gerileme ve dolar kurunun hafif çaplı gerilemesi iç piyasada çeyrek altın ve gram altın gibi türlerin yönünü yeniden aşağı çevirdi. Altın fiyatları 21 Şubat 2022 Pazartesi günü hafta açılışında ons altındaki hafif geri çekilme ile güne başladı. Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları verileri…

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında önemli bir değişim yaşanmasa da ons altındaki düşüş tüm altın türlerini etkiledi. Peki, hafif çaplı gerileme sonrasında altın fiyatları nasıl şekillendi? İşte son verilere göre piyasadaki güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 21 Şubat 2022 Pazartesi

Altının gramı alış 827,93 satış 828,10 liradan işlem görüyor. Hafta sonuna göre gerileme yaşansa da geçtiğimiz haftalara göre gram altın yine yükseliş sonrasında yakaladığı seviyeyi korumayı başardı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

21 Şubat 2022 Pazartesi Çeyrek altın fiyatı:

Çeyrek altın fiyatı alış 1.347,00 satış 1.366,00 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Satış fiyatında 5 bin 400 liranın üzerindeki konumunu koruyan cumhuriyet altını ise bugün 5.391,00 liradan alınıyor.



