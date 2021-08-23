Altın fiyatları 23 Ağustos 2021 tarihinde de uzun süredir devam eden kararsız tavrına devam ediyor. Altın fiyatları pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir yatırımcısına kazandırmıyordu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı, çeyrek altın ve gram altın geçtiğimiz hafta içinde küçük çaplı değer artışı yaşarken, dün yaşanan düşüşle yine eski seviyelerine geri döndü. Peki, 22 ayar bilezik kaç lira? Gram altın ve çeyrek altın yükseldi mi? İşte, 23 Ağustos 2021 altın fiyatları…

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 23 Ağustos Pazartesi sabahında yüzde 0,41 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 487,93 TL, satış fiyatı ise 487,98 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı haftanın ilk gününde yüzde 0,12 oranındaki yükselişin ardından alış fiyatı 794,00 TL, satış fiyatı ise 807,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı dün yönünü yukarı çevirmişti, bu sabah da değer kazanmaya devam ediyor. Yüzde 0,06 oranındaki yükselişin ardından yarım altın 1.589,00 TL’den alınıp, 1.614,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın güne yüzde 0,17’lik bir düşüşle başladı ve alış fiyatı 3.114,52 TL, satış fiyatı ise 3.175,89 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 23 Ağustos Pazartesi sabahına yüzde 0,03 oranında değer kaybı yaşadı ve alış fiyatı 3.228,00 TL, satış fiyatı ise 3.276,00 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?