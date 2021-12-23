Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları değer kaybetmeye devam ediyor. Pazartesi sabahında 1050 TL’den işlem gören gram altın dün güne 720 TL seviyelerinde başlamıştı. Bu sabah ise 698 TL’den satılıyor. Çeyrek altın ise 1.200 TL seviyesine geriledi. İşte, Bugünkü, gram, çeyrek yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları…

23 ARALIK 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 627,45 TL

TL Gram altın satış fiyatı: 627,57 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.000,00 TL

TL Çeyrek altın satış fiyatı: 1.066,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.001,00 TL

TL Yarım altın satış fiyatı: 2.132,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.937,00 TL

TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.206,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?