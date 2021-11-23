Altın fiyatları 23 Kasım son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?
Altın fiyatları dün yaşadığı küçük çaplı geri çekilmenin ardından 23 Kasım sabahında gram altın 663 TL seviyesinde başlamıştı. Sabah saatlerinde yavaş ilerleyen yükseliş saat 11.00 sularında zirveye ulaştı ve gram altın 695 TL seviyesini gördü. Çeyrek altın ise, 1140 TL seviyesine ulaştı. Anlık değişimlerin ardından ise gram altın ve çeyrek altın fiyatları sınırda yukarı yönlü hareketine devam ediyor. İşte 23 Kasım altın fiyatlarında son durum…
23 Kasım 2021, Salı 11:44 Son Güncelleme:
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23 Kasım Salı saat 11.38 itibariyle gram altın 695 TL seviyesini geçti. Çeyrek altın ise 1138 liradan işlem görüyor. İşte, anlık olarak değişim gösteren altın fiyatlarında son durum…
23 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 696,40 TL
- Gram altın satış fiyatı: 696,54 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.107,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.140,00 TL,
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.214,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.280,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.204,10 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.288,52 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.353,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.419,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 626,22 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 650,44 TL
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