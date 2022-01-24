Altın fiyatlarında gözler bu hafta ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararına çevrildi. Piyasalarda faiz artırımı beklentisi mevcutken, bu durumun dolar ve altın fiyatlarına nasıl bir etki oluşturacağı merak ediliyor. İşte, 24 Ocak 2022 altın fiyatları…

24 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı 800 TL’nin üzerinde kapatan gram altın yeni haftaya yüzde 0,11 oranında değer artışıyla başlarken sabah saatlerinde 794,24 TL’den alınıp 794,46 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da yeni haftaya yükselerek başladı ve sabah saatlerinde alış fiyatı 1.285,00 TL, satış fiyatı ise 1.317,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

24 Aralık 2022 Pazartesi sabahında yüzde 0,96 oranında değer artışı yaşayan yarım altının alış fiyatı 2.567,00 TL satış fiyatı ise 2.631,00 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını bir süredir 5 bin TL’nin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde 5.133,00 TL’den alınan cumhuriyet altını 5.243,00 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Hem yatırım hem de günlük kullanım için en çok tercih edilen 22 ayar bileziğin alış fiyatı 24 Ocak Pazartesi sabahında 722,26 TL iken satış fiyatı ise 729,50 TL oldu.