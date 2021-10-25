Altın fiyatları 25 Ekim Pazartesi yeniden uçuşa geçti! Gram altın, çeyrek altın ve tam altın bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları 25 Ekim Pazartesi yeniden uçuşa geçti. Gram altın hafta sonu boyunca 553 TL seviyelerinde işlem görürken, bugün güne çok hızlı başladı ve bir önceki güne göre 10 TL fark oluştu. Çeyrek altın ise 1000 TL seviyesine hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. İşte, 25 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın, tam altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları…
25 Ekim 2021, Pazartesi 08:26 Son Güncelleme:
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25 Ekim 2021 Pazartesi sabahında gram altın yüzde 1,79, çeyrek altın yüzde 3,23 tam altın ise yüzde 1,75 oranında değer kazandı. Ons altın ise yüzde 0,33 oranındaki değer artışının ardından 1.798,27 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın bugün ne kadar oldu? İşte 25 Ekim 2021 güncel altın fiyatları…
25 EKİM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 563,29 TL
- Gram altın satış fiyatı: 563,40 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 904,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 926,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.808,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 1.851,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.503,82 TL
- Tam altın satış fiyatı: 3.572,64 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.632,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 3.687,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 503,50 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 522,97 TL
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