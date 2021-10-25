25 Ekim 2021 Pazartesi sabahında gram altın yüzde 1,79, çeyrek altın yüzde 3,23 tam altın ise yüzde 1,75 oranında değer kazandı. Ons altın ise yüzde 0,33 oranındaki değer artışının ardından 1.798,27 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın bugün ne kadar oldu? İşte 25 Ekim 2021 güncel altın fiyatları…

25 EKİM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 563,29 TL

Gram altın satış fiyatı: 563,40 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 904,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 926,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.808,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.851,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.503,82 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.572,64 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.632,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 3.687,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?