Ekonomi Altın fiyatları 26 Mayıs 2021! Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL?

Altın fiyatları 26 Mayıs 2021! Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL?

Ekonomi

Altın fiyatları 26 Mayıs 2021! Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL?

Altın fiyatları 26 Mayıs Çarşamba gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 516,70 liradan tamamladı. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram altının fiyatı! 26 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatları...

26 Mayıs 2021, Çarşamba 19:41 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 516,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 837,00 lira, Cumhuriyet altını 3.425,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 516,70 liradan işlem gördü. eyrek altın ne kadar? Gram altının fiyatı! 26 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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