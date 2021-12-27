Altın fiyatları 27 Aralık Pazartesi! Gram altın şu an ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını kaç TL?
Altın fiyatları 27 Aralık Pazartesi sabahında hem alıcısını hem de satıcısını şaşırtıyor. Cuma günü gram altın 670 TL seviyelerinde işlem görürken, yeni haftaya 640 TL seviyelerinde başladı. Çeyrek altın ise hafta sonu yaşadığı düşüşle birlikte yeniden 1100 TL seviyelerine geriledi. İşte, 27 Aralık Pazartesi, gram altın, çeyrek altın, yarın altın ve cumhuriyet altını ile diğer altın çeşitlerinin güncel fiyatları…
27 Aralık 2021, Pazartesi 08:42 Son Güncelleme:
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Yılın son hafta başı olan 27 Aralık Pazartesi sabahında gram altın yüzde 0,15 oranında değer kazanırken, çeyrek altın yüzde 1,17 oranında düşüş yaşadı. Aynı zamanda yarım altın ve cumhuriyet altınında da sabah saatlerinde aşağı yönlü hareket devam ediyor. Peki, gram altın şu an ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte, 27 Aralık Pazartesi altın fiyatları…
27 ARALIK 2021 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 639,85 TL
- Gram altın satış fiyatı: 640,05 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.034,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.099,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.068,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.202,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.135,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.377,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 560,00 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 595,68 TL
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