Altın fiyatları 27 Eylül Pazartesi sabahında yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Altının onuşu geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz kararının ardından dalgalı bir seyir geçirmişti. Ekonomistler, ons altının tarafından baskının devam ettiğini belirtirken, çeyrek altın ve gram altın yeni haftaya yükselerek başladı…

27 EYLÜL 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın hafta sonunda yaşadığı değer artışının ardından 501 TL seviyelerine ulaşmıştı. 27 Eylül Pazartesi sabahında ise 500,62 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yavaş ama istikrarlı yükselişine devam ediyor. Eylül ayı başında 800 TL seviyelerinde olan çeyrek altın 27 Eylül Pazartesi itibariyle 825,00 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı bir aşağı bir yukarı hareketine devam ediyor. Dalgalı seyir ay sonuna gelindiğinde devam ederken, 27 Eylül Pazartesi sabahında yüzde 2, 40 oranında değer kazanan 22 ayar bileziğin gram fiyatının alışı 451,47 TL, satışı ise 468,93 TL oldu

Altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğine ilişkin yatırımcıların meraklı bekleyişi devam ediyor. Altın fiyatları uzun yıllardır görülmemiş şekilde gerilerken, bu gerilemenin ne zaman duracağı ve tarih boyu en güvenli liman olan atının yeniden ne zaman kazandıracağı milyonlarca kişinin odak noktası olmuş durumda.

Bununla birlikte, FED’in faiz kararını açıklaması altın fiyatlarının haftaya iyi bir başlangıç yapmasına neden oldu. Ancak, Fed’in varlık azaltımlarına başlayacağına ve daha sıkı bir politika sürdüreceğine yönelik beklentiler bir süredir ons altın fiyatları üzerinde baskıya neden oluyor. Haziran ayından bu yana daha şahin bir tavır sergileyen Fed sonrasında ons altında daha zayıf bir görünüm etkili oluyor. Bu hafta gerçekleşen Fed toplantısında teşviklerin geri çekilmesine dair yönlendirme takip edildi. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları dikkate alındığında kasım ayındaki toplantıda varlık azaltım kararının duyurulması ve aralık ayında varlık azaltımlarının başlaması ise oldukça muhtemel görünüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Ekonomilerde yaşanan toparlanma ile dünya genelinde sürüp giden enflasyonist baskılar merkez bankalarının daha şahin bir tavır sergilemesine ve sıkılaşma yönünde adımların atılmasına yol açarken, mevcut konjonktürün ons altın açısından destekleyici olduğu söylenebiliyor. Önümüzdeki süreçte koronavirüs salgınında yaşanan gelişmeler, ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının alacağı kararlar altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak.



