Altının ons fiyatı 27 Temmuz 2021 Salı sabahında 1.796 dolar seviyelerinde işlem görürken, uzmanlar, bu seviyenin ileriki günlerdeki düşüşün habercisi olacağı düşüncesinde. Gram altın ve çeyrek altın da altın piyasasındaki değer kaybından en çok etkilenenler arasında bulunuyor. Peki, çeyrek altın bugün (27 Temmuz) kaç TL? Gram altın ne kadar? İşte, 27 Temmuz altın fiyatları…

27 TEMMUZ SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın sabah saatlerinde değer artışı yaşasa da bir önceki günün seviyesinin altında başladı ve 494,66 TL’den alınıp 494,77 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın dün yaşadığı düşüşün ardından 27 Temmuz sabahında 818,00 TL’den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın güne değer atışıyla başlasa da dün yaşanan düşüşün ardından alış fiyatı 1.603,00 TL, satış fiyatı 1.636,00 TL’ye geriledi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın sabah saatlerinde yüzde 0,44 oranındaki değer kaybının ardından 3.170,87 TL’den alınıp, 3.233,33 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da piyasadaki düşüş trendinden etkilendi. 27 Temmuz Salı sabahında yüzde 0,24 oranında değer kaybı yaşayan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.290,00 TL, satış fiyatı ise 3.339,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın sabah saatlerinde yüzde 0,10 oranında değer kaybı yaşadı ve alış fiyatı 270,95 TL olurken, satış fiyatı 325,30 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın bu sabah yüzde 0,45 oranında değer kaybı yaşadı ve 362,01 TL seviyelerinde işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?