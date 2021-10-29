Altın fiyatları 29 Ekim 2021 Cuma: Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları gün içinde en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün yaşadığı değer kaybının ardından 900 TL’nin altına düşerken, gram altın da 550 TL seviyelerine indi. Tam altın ve cumhuriyet altını ise yükselmeye devam ediyor…
29 Ekim 2021, Cuma 09:12 Son Güncelleme:
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Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,03, çeyrek altın ise yüzde 0,33 oranında değer kaybederken, tam altın yüzde 0,83, cumhuriyet altını ise yüzde1,23 oranında değer kazandı. İşte, 29 Ekim 2021 Cuma altın fiyatları…
29 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 550,35 TL
- Gram altın satış fiyatı: 550,45 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 871,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 899,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.743,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 1.810,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.510,53 TL
- Tam altın satış fiyatı: 3.579,47 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.649,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 3.704,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 492,85 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 511,91 TL