Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Haftaya yükselerek başlayan, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı, sabah saatlerinde hızlı bir düşüşü yaşadı. Bir dönem 850 TL sınırına dayanan çeyrek altın 29 Haziran 2021 Salı gününde 803,00 TL’den alınıp 818,00 TL’den satılıyor…

29 HAZİRAN 2021 SALI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yaşadığı şok düşüşün ardından 29 Haziran Salı günü yeniden 500 TL’nin altına düştü. Sabaha saatlerinde gram altının alış fiyatı 495,64 TL, satış fiyatı ise 495,75 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yüzde 0,24 oranındaki değer kaybının ardından 803,00 TL’den alınıp 818,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları da yaşanan şok düşüşün etkisi altında kaldı. Yarım altının alış fiyatı 1.606,00 TL olurken, satış fiyatı 1.636,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, yüzde 0,53 oranındaki değer kaybının ardından 3.254,39 TL seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını geçtiğimiz hafta boyunca yükselişine devam etmişti ancak o da dalgalanmanın etkisi altında kaldı. Sabah saatlerinde yüzde 0,50 oranında düşüş yaşayan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.306,00 TL, satış fiyatı ise 3.356,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın haftaya yükselerek başlarken, haftanın ikinci gününde sert bir hızla yönünü aşağı çevirdi. 14 ayar altının alış fiyatı, 271,83 TL, satış fiyatı ise 326,32 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın 29 Haziran Çarşamba sabahında yaşadığı yüzde 0,53 oranındaki düşüşün ardından 363,83 TL’den alınıp 364,37 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?