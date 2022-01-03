Altın fiyatları 3 Ocak 2022! Gram altın bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik ve çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları yeni yıla yukarı yönlü hareketle girerken, 1 Ocak’ta yaşanan hızlı yükseliş, 2 Ocak’ta yerini düşüşe bıraktı. 3 Ocak 2022’de gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin fiyatları serbest piyasada dalgalı seyir izlemeye devam ediyor…
03 Ocak 2022, Pazartesi 09:10 Son Güncelleme:
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Gram altın 3 Ocak 2022 Pazartesi sabahına yüzde 1,22 oranında değer artışıyla başladı. Çeyrek altındaki yükseliş yüzde 4,21 oranına ulaşırken, 22 ayar bilezik dün akşam saatlerinde yüzde 0,60 oranındaki düşüşle 720 TL seviyelerinde işlem görüyor.
3 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR
- Gram altın alış fiyatı: 788,37 TL
- Gram altın satış fiyatı: 788,52 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.263,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.346,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.537,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.696,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.080,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.366,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 700,20 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 720,61 TL
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