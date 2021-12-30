22 ayar bilezik bugün ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları 30 Aralık 2021!
Altın fiyatları, 30 Aralık 2021 Perşembe sabahında yükselmeye devam ediyor. Dün sabah küçük çaplı artışlarla açılış yapan 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları, öğleden sonra hızlı bir yükseliş yaşadı. 689 TL seviyeleri ile güne başlayan gram altın dün akşam kapanışta 721 TL seviyesini geçmişti. Bugün ise hala yükselişte. Gram altınla paralel olarak çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve diğer altın türlerindeki yükseliş de dikkatleri çekiyor…
30 Aralık 2021, Perşembe 10:25 Son Güncelleme:
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30 Aralık 2021 Perşembe sabahında altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kasım ayından bu yana yaşanan hareketlilikle anlık olarak takip edilen, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yılın son günlerinde de yükselişine devam ediyor. Bu sabah gram altın yüzde 0,65 oranında değer kazanırken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,79, 22 ayar bilezikte ise yüzde 9,01 olarak görüldü. İşte, 30 Aralık 2021 altın fiyatlarında son durum…
30 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 759,01 TL
- Gram altın satış fiyatı: 759,17 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.250,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.292,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.506,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.605,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.993,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.192,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 699,41 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 732,61 TL