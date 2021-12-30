30 Aralık 2021 Perşembe sabahında altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kasım ayından bu yana yaşanan hareketlilikle anlık olarak takip edilen, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yılın son günlerinde de yükselişine devam ediyor. Bu sabah gram altın yüzde 0,65 oranında değer kazanırken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,79, 22 ayar bilezikte ise yüzde 9,01 olarak görüldü. İşte, 30 Aralık 2021 altın fiyatlarında son durum…

30 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 759,01 TL

TL Gram altın satış fiyatı: 759,17 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.250,00 TL

TL Çeyrek altın satış fiyatı: 1.292,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.506,00 TL

TL Yarım altın satış fiyatı: 2.605,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.993,00 TL

TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.192,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?