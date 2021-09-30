Ons altın sabah saatlerinde yüzde 0,21 oranında değer artışı yaşadı ve alış fiyatı 1.729,65 dolar, satış fiyatı ise 1.730,01 dolar oldu. Ona paralel olarak da 30 Eylül Perşembe sabahında gram altın fiyatı da sabah saatlerinde küçük çaplı bir yükseliş yaşadı. Bununla birlikte, bugün açıklanacak ABD büyüme verisinin piyasaya yeni bir yön vermesi bekleniyor. Peki, Ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 30 Eylül 2021 altın fiyatları…

30 EYLÜL PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 30 Eylül Perşembe sabahında yüzde 0,27 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 496,08 TL, satış fiyatı ise 496,16 TL oldu. Gram atının satış fiyatı dün 495,93 TL idi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın dün sabah saatlerindeki yükselişin ardından gün içinde değer kaybetmişti. Ancak bu sabahki yüzde 0,12’lik yükselişin ardından alış fiyatı 806,00 TL satış fiyatı ise 819,00 TL oldu. Çeyrek altın bir önceki sabah da 819,00 TL’den işlem görmüştü.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının güne sakin başladı ve sabah saatlerinde 1.612,00 TL’den alınıp, 1.637,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın değer kaybetmeye devam ediyor. Güne yüzde 0,04 oranında düşüşle başlayan tam altının alış fiyatı 3.157,04 TL, satış fiyatı 3.219,21 TL olurken, bir gün önce de 3.220,37 TL’den satılmıştı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını sabah saatlerinde yüzde 0,03 oranında değer kaybı yaşadı ve alış fiyatı 3.275,00 TL, satış fiyatı ise 3.324,00 TL oldu. Cumhuriyet altının 29 Eylül Çarşamba günü 3.325,00 TL’den işlem görmüştü.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı güne yüzde 0,31 oranında değer artışıyla başladı ve alış fiyatı 447,21 TL, satış fiyatı ise 464,51 TL oldu. 22 ayar bileziğin dünkü satış fiyatı ise 465,14 TL idi.