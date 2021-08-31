Altın fiyatları 31 Ağustos 2021: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün kaç lira? 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar oldu?
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün kaç lira? 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar oldu? soruları sabah saatlerinde yoğun şekilde araştırılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yönünü yukarı çevirmişti yükselmeye devam ediyor. İşte 31 Ağustos 2021 altın fiyatları…
31 Ağustos 2021, Salı 09:49 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları uzun zaman aranın ardından istikrarlı yükselişine devam ediyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,32, çeyrek altın yüzde 0,25, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise yüzde 0,27 oranında değer kazandı. İşte 31 Ağustos 2021 altın fiyatları…
31 AĞUSTOS 2021 SALI ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın yavaş ama istikrarlı yükselişine devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 0,32 oranında değer kazanan gram altının alış fiyatı 488,53 TL satış fiyatı ise 488,59 TL oldu. Gram altının fiyatı dün 487,79 TL idi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altındaki değer artışı yüzde 0,25 oranında gözlemlendi ve sabah saatlerinde 793,00 TL’den alınıp, 807,00 TL’den satılıyor. Çeyrek altın dün 805,00 TL’den satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altında 31 Ağustos Salı gününe yüzde 0,31 oranında yükselerek başladı ve alış fiyatı 1.587,00 TL, satış fiyatı ise 1.613,00 TL oldu. Yarım altının dünkü satış fiyatı ise 1.610,00 TL idi.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altındaki değer artışı bu sabah yüzde 0,09 oranında oldu. Yaşanan bu yükselişin ardından tam altın 3.121,56 TL’den alınıp 3.183,08 TL’den satılıyor. Tam altının dünkü fiyatı 3.180,07 TL idi.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını da yeniden yükselmeye başladı ve sabah saatlerinde yüzde 0,86 oranında değer kazandı. Böylelikle cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.237,00 TL, satış fiyatı ise 3.286,00 TL oldu. Cumhuriyet altını bir gün önce 3.258,00 TL’den satılmıştı.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatındaki yükseliş bu sabah yüzde 0,27 oranındaydı ve alış fiyatı 440,62 TL, satış fiyatı ise 461,66 oldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı dün 460,87 TL idi.
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