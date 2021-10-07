Altın fiyatları 7 Ekim 2021! Dolar ve gram altın fiyatı...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 504 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 504 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA ARTIŞ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.766 dolardan alıcı buluyor. Analistler, Avrupa'da doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlar ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seviyelerini korumasının enflasyonist kaygıların devam etmesine neden olduğunu belirterek, dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki artışın yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu kaydetti.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 8,87 seviyesinde bulunuyor.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde, yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti.



