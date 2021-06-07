Düğün sezonunun hızlı bir şekilde açılması altın piyasasında özellikle gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Diğer yandan dolarda ve yurt dışında yaşanan gelişmelerden etkilenen altın fiyatları küçük çaplı dalgalanmalar yaşansa da yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Çeyrek altın geçtiğimiz haftalarda rekor seviyedeki yükselişle dikkatlerini üzerine çekerken, gram altın ve 22 ayar bilezik de istikrarlı yükselişine devam ediyor…

ALTIN FİYATLARI 7 HAZİRAN 2021: GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE 22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

Gram altın ne kadar?

Gram altın 7 Haziran Pazartesi sabahına yüzde 0.21 oranında değer kaybı ile başladı. 525,81 TL’den alınıyor 525,89 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Haftanın ilk gününde gram altın yüzde 0.23 oranında yükseldi ve 845,00 TL’den alınırken, 866,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ne kadar?

Hafta sonu yaşadığı değer kaybının ardından yarım altın yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Yavaş ama istikrarlı yükselişine devam eden yarım altın yüzde 0.29 oranında değer artışı ile 1.679,00 TL’den alınırken 1.732,00 satılıyor.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda değer kaybedenlerden olmuştu. 7 Haziran Pazartesi sabahı görülen yüzde 0.15 oranındaki değer artışı bile hala Cumartesi günkü seviyesine ulaşmasına yetmedi. Tam altının alış fiyatı 3.357,22 TL, satış fiyatı ise 3.422,09 TL oldu.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altınındaki düşüş hafta başında da devam ediyor. Yüzde 0.17 değer kaybının ardından Cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.478,00 TL, satış fiyatı ise 3.530,00 TL oldu.

14 ayar altın ne kadar?

14 ayar altın da haftaya değer artışı başlayan altın türlerinden oldu. Yüzde 0.44 gibi bir yükseliş görülen 14 ayar altın 7 Haziran Pazartesi sabahında 287,91 TL’den alınıp, 287,91 TL’den satılıyor.

18 ayar altın ne kadar?

Yüzde 0.15 oranında yükselen 18 ayar altının alış fiyatı 382,93 TL, satış fiyatı ise 383,15 TL oldu.

22 ayar bilezik ne kadar?