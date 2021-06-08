Altın onsunun kısa sürede bin 896 doları aşması ve dolar kurundaki değişiklik ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket başlamıştı. Peki, altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 8 Haziran 2021 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı..

GRAM ALTIN NE KADAR?

8 Haziran 2021 Salı günü altının gram fiyatı bugün 525,35 lirada konumlanmış durumda.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Her dönem altın yatırımcısının tercihlerinden olan çeyrek altın ise bugün 844 liradan alınırken, satış fiyatı ise 865 TL olarak belirlendi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışla birlikte uzun zaman sonra satışta 3 bin lira barajını aşan cumhuriyet altını bugün 3 bin 356 liradan alınıp, 3 bin 450 liradan da satışa sunuluyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziğin ise gram fiyatı 476 liradan alış ve 479 liradan satış işlemi görüyor.